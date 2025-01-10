Израильская армия начала демонтаж военных объектов и постов в коридоре Нецарим в центральной части сектора Газа. Это позволило — впервые за несколько месяцев — открыть прибрежную дорогу, соединяющую лагерь беженцев Нусейрат на севере с южными районами, сообщает Quds Press.

Грузоперевозчики, работающие в этом районе, сообщили, что грузовые автомобили с гуманитарной помощью теперь могут передвигаться из КПП «Бейт-Ханун» на северной границе Газы к центральным и южным районам по прибрежной дороге, а не через дорогу Салах ад-Дин, как ранее. Это произошло впервые за все время конфликта.

Израильские силы заменяют бетонные блоки, ранее ограничивавшие движение, на мобильные кабины, которые легче перемещать.

Коридор Нецарим был первым военным объектом, созданным Израилем в Газе после начала вторжения в октябре 2023 года. Он делил сектор Газа на северную и южную части, занимая около 15% территории анклава, что эквивалентно 56 кв. м.

В декабре газета Haaretz опубликовала свидетельства израильских командиров и офицеров о том, что коридор Нецарим является «зоной поражения» с произвольными рубежами, где любой палестинец расстреливался «за подозрение в терроризме». Один из офицеров заявил, что недавнее сообщение о 200 убитых бойцах ХАМАС было ложью, поскольку «из этих 200 жертв только десять были подтверждены» как члены ХАМАС.