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«Террористы в Сирии оказались в тупике»
Президент Турции заявил, что террористы-сепаратисты оказались в незавидном положении после падения режима и уже в поиске новых хозяев
«Террористы в Сирии оказались в тупике»
Фото: AA / Others
10 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после освобождения Дамаска сирийской оппозицией «террористы-сепаратисты» оказались в сложном положении и ищут новых покровителей.

«Теперь у них есть два пути: либо отказаться от терроризма и сложить оружие, либо столкнуться с неизбежной ликвидацией», — подчеркнул он в пятницу на заседании своей Партии справедливости и развития в Айдыне.

Турецкий лидер обвинил международных игроков в поддержке террористических группировок под предлогом борьбы с ДАЕШ. Он напомнил также, что свергнутый режим Башара Асада превратил Сирию в центр производства наркотиков и источник региональной нестабильности. «Тиран Асад и его окружение превратили Сирию в гигантскую фабрику наркотиков, сделав ее центром для наркоторговли и репрессий», — сказал президент.

Он приветствовал позитивные изменения в Сирии после падения режима, подчеркнув, что восстановление стабильности важно как для Сирии, так и для Турции.

«Освобождение Сирии принесло облегчение миллионам сирийцев и Турции, которая непосредственно страдала от последствий конфликта при общей границе длиной в 911 км», — добавил президент, подчеркнув, что восстановление мира и стабильности в Сирии является ключом к процветанию обоих народов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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