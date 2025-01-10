Федоров: задача Запада — раскачать ситуацию в России через национализм

Запад пытается дестабилизировать межнациональные отношения в России, чтобы «создать почву для уличной поддержки государственных переворотов». Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров, комментируя угрозы в свой адрес, опубликованные в телеграм-канале националистов ДШРГ «Русич». Ранее парламентарий заявил о росте национализма в российских СМИ и появлении националистических организаций, что, по его словам, представляет угрозу территориальной целостности страны. #Россия #Национализм #Политика #Запад #Госдума #ЕвгенийФедоров #Дестабилизация #МежнациональныеОтношения #Русич #trtнарусском