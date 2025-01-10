Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях, сообщили в правительстве. Решение, как сообщается, связано с изменившейся ситуацией в области безопасности на фоне российско-украинской войны.

Согласно опубликованному в пятницу докладу о «всеобъемлющей готовности», требование, отмененное в 1998 году, вновь будет применяться к зданиям площадью свыше 1 000 кв. м. С тех пор в Норвегии не было построено ни одного нового бомбоубежища.

На сегодняшний день укрытия в Норвегии обеспечивают безопасность лишь 45% населения, в то время как в Финляндии этот показатель достигает 90%, в Дании — 80%, а в Швеции — 70%.

Доклад также предлагает ужесточить контроль за иностранными инвестициями в стратегических отраслях, а также изменить правила покупки недвижимости вблизи военных объектов и критически важной инфраструктуры.