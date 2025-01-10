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Посланник Трампа пытается достичь перемирия в Газе
Представитель избранного президента США Стив Виткофф еще до инаугурации ведет переговоры в Дохе в попытках добиться прекращения огня
Посланник Трампа пытается достичь перемирия в Газе
Фото: AP / Others
10 января 2025 г.

Представитель избранного президента США Дональда Трампа в ближневосточных переговорах Стив Виткофф ведет интенсивные переговоры в Дохе, стремясь достичь перемирия между Израилем и ХАМАС до инаугурации 20 января. Виткофф, близкий соратник Трампа, уже провел встречи с высокопоставленными катарскими и израильскими официальными лицами, а также представителями администрации Байдена, сообщили Reuters и Financial Times.

Переговоры близки к успеху, но остаются сложные вопросы. Ключевая проблема — подтверждение, кто из заложников, преимущественно женщин, раненых и пожилых, еще жив. Израиль требует ясности, опасаясь, что в рамках сделки могут быть возвращены только тела. ХАМАС ранее на этой неделе опубликовали заявление, что несколько заложников «пропали без вести» после интенсивных бомбардировок северной части Газы.

Обсуждаются и другие аспекты, включая вывод израильских войск из приграничной зоны с Египтом — Филадельфийского коридора.

Несмотря на близость к соглашению, разногласия внутри израильского правительства препятствуют прогрессу. Некоторые министры резко критикуют переговоры, настаивая на «полной победе над ХАМАС» и последующего долгосрочного присутствия военных в палестинском эксклаве. Министр финансов Бецалель Смотрич прямо заявил, что переговоров не должно быть, а «Газу нужно оккупировать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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