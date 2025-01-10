Бывший сирийский заключённый о пытках и убийствах в тюрьме режима Асада

«Мы хотели опубликовать это видео и показать миру несправедливость режима Асада» Бывший сирийский заключённый рассказал TRT, как он провел в заключении 13 лет. Его арестовали за то, что он дал совет своему другу не сотрудничать с режимом. Мужчина также поделился видеоматериалами, на которых зафиксированы пытки и убийства заключённых, совершенных силами режима Асада. #Сирия #РежимАсада #ПраваЧеловека #Тюрьмы #Пытки #TRT #ВоенныеПреступления #СирийскиеЗаключённые