ПОЛИТИКА
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Бывший сирийский заключённый о пытках и убийствах в тюрьме режима Асада
«Мы хотели опубликовать это видео и показать миру несправедливость режима Асада» Бывший сирийский заключённый рассказал TRT, как он провел в заключении 13 лет. Его арестовали за то, что он дал совет своему другу не сотрудничать с режимом. Мужчина также поделился видеоматериалами, на которых зафиксированы пытки и убийства заключённых, совершенных силами режима Асада. #Сирия #РежимАсада #ПраваЧеловека #Тюрьмы #Пытки #TRT #ВоенныеПреступления #СирийскиеЗаключённые
ука / Others
10 января 2025 г.
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