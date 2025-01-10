Украина впервые одобрила проведение эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии 1943–1944 годов, что стало важным шагом для укрепления отношений между странами. Решение было принято после встречи министра национального единства Украины Алексея Чернышова и министра культуры Польши Ханны Врублевской.

В пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск написал на платформе X, что это событие стало долгожданным прорывом.

«Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА (Украинской повстанческой армии). Благодарю министров культуры Польши и Украины за сотрудничество. Ждем дальнейших шагов», — отметил он.

Долгие годы сотрудничество между странами осложнялось мораторием, введенным Украинским институтом национальной памяти в 2017 году, на поиск и эксгумацию польских жертв конфликтов. Мораторий был реакцией на демонтаж памятника УПА в польском городе Грушовице.

Формально Украина сняла запрет на эксгумации в минувшем ноябре. Тогда главы МИД Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместнyю резолюцию по вопросу эксгумаций.

Власти Польши, которая с января заняла председательство в Евросовете, ранее заявляли, что путь в ЕС для Украины будет лежать в том числе через решение исторических споров.