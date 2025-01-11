Масштаб разрушений от пожаров в Калифорнии

Спутниковые снимки до и после пожаров в Калифорнии демонстрируют колоссальный масштаб разрушений. Сразу шесть очагов огня охватили районы Лос-Анджелеса с 7 января, унеся жизни как минимум 10 человек и уничтожив около 10 тыс. зданий. Несмотря на усилия сотен пожарных, огонь в районе Пасифик-Палисейдс удалось локализовать всего на 8%, тогда как до пятницы этот уровень составлял 0%. #Калифорния #Пожары #СпутниковыеСнимки #МасштабРазрушений #ЛосАнджелес #СтихийныеБедствия #Пожарные #Экология #Трагедия