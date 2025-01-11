В Лос-Анджелесе и окрестностях продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, начавшимися во вторник. Огонь, разгоняемый сильными ветрами и усугубляемый иссушенной растительностью, уже уничтожил более 10 000 строений и выжег территорию площадью около 137 квадратных километров.

«Здесь невозможно дышать», — рассказал в беседе с Reuters Дульсе Перес, повар ресторана Teddy's Cocina в Пасадене.

Концентрация мелких частиц в воздухе достигла тревожных показателей - от 40 до 100 микрограммов на кубический метр в начале недели, что значительно превышает рекомендованный ВОЗ максимум в 5 микрограммов.

По словам эколога Карлоса Гулда из Университета Калифорнии в Сан-Диего, «уровень дыма от пожаров, который мы наблюдали в Лос-Анджелесе за последние дни, предполагает увеличение ежедневной смертности на 5-15%».

Власти города отменили занятия в школах и призвали жителей оставаться в помещениях. В магазинах закончились воздухоочистители, а жители заклеивают окна, пытаясь защититься от дыма. Особое внимание уделяется бездомным - гуманитарная организация CORE Шона Пенна раздает им маски N95 во временном убежище в Пасадинском конференц-центре.

Дым от пожаров особенно опасен, так как содержит не только продукты горения растительности, но и токсичные вещества от сгоревших машин, домов и другой инфраструктуры. Медики предупреждают о повышенных рисках для людей с заболеваниями легких и сердца, пожилых и детей.

«Когда вам тяжело дышать и ваш организм подвергается такому испытанию, это также создает нагрузку на сердце. Вот почему мы наблюдаем увеличение числа сердечных приступов», — объясняет доктор Афиф Эль-Хасан, представитель Американской ассоциации легких.

Джастин Гилленуотер, директор ожогового отделения медицинского центра Лос-Анджелеса, прогнозирует долгосрочные последствия для здоровья: «Это то, что мы будем изучать не просто недели, а годы».

Несмотря на некоторое улучшение ситуации в пятницу, предупреждение о качестве воздуха остается в силе, а содержание опасных частиц все еще в четыре раза превышает рекомендации ВОЗ.

Напомним, в Лос-Анджелесе продолжается борьба с катастрофическими лесными пожарами, охватившими крупнейший мегаполис США. По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, в округе продолжают бушевать шесть крупных очагов возгорания, жертвами стихии стали 11 человек.

К пятнице огонь уничтожил более 12 тыс. зданий и охватил территорию площадью почти 15 тысяч гектаров. Из опасных районов эвакуированы свыше 100 тысяч местных жителей.