ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан дал совет «малым европейским странам»
Глава МИД Турции раскритиковал европейские страны, действующие «под американским зонтиком», а также заявил о готовности противостоять региональным вызовам со стороны Израиля
Хакан Фидан дал совет «малым европейским странам»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Фото: АА / Others
11 января 2025 г.

Турция не принимает во внимание страны, которые пытаются продвигать свои интересы в Сирии, используя силу США и прячась за их спиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу в ходе встречи с представителями национальных и международных СМИ в Стамбуле.

«Я не считаю, что политика некоторых малых европейских стран, которые участвуют в определенных операциях под американским зонтиком, а потом оттуда делают заявления, приносит пользу как им самим, так и региону», — заявил Хакан Фидан в ходе конференции.

Тем самым глава турецкой дипломатии категорически отверг предложение о размещении французских военнослужащих вдоль сирийско-турецкой границы. Турецкий министр подчеркнул, что основным партнером для диалога по этому вопросу являются США, а не «страны, следующие за ними по пятам».

Отвечая на вопрос о возможности прямого конфликта между Турцией и Израилем из-за экспансионистской политики последнего в южной Сирии, Фидан подчеркнул, что это «не только проблема Турции». «Мы будем противостоять глобальным и региональным вызовам, создаваемым Израилем, вместе с нашими региональными союзниками, глобальными игроками и партнерами», — заявил Фидан.

Министр также отметил, что посреднические усилия по ситуации в секторе Газа были осложнены тем, что международные игроки стремились выиграть время для Израиля, а не обеспечить реальное соглашение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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