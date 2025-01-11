В ближайшие недели премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетит Украину для обсуждения возможного участия британских войск в составе миротворческого контингента после завершения конфликта, сообщает агентство Bloomberg.

«Британцы позитивно смотрят на это [отправку британских вооруженных сил в Украину – ред.], но я детально обсужу этот вопрос с премьер-министром во время нашей встречи. Он посетит Украину, у него будет визит в Украину, и мы поговорим», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший о предстоящей встрече после переговоров с союзниками на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Этому предшествовала встреча Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном в загородной резиденции Чекерс, где лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины в преддверии инаугурации Дональда Трампа в США.

По итогам встречи французская сторона сообщила, что «лидеры подтвердили свое намерение тесно координировать поддержку Украины столько, сколько потребуется» и подчеркнули «важность продолжения поставок необходимого оборудования для защиты украинской территории и обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины после 2025 года».

Министр обороны Британии Джон Хили ранее не исключил возможность отправки британских военных в Украину для обучения местных вооруженных сил. «Мы рассмотрим любые варианты, отвечающие запросам украинцев. Именно они ведут борьбу», — заявил британский министр.

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант также поддержал идею размещения британских военных в Украине в рамках мирного соглашения: «Трамп не отправит туда американские войска. В таком случае, я полагаю, чтобы сделать гарантии безопасности для Украины убедительными, Британии, Франции, Германии и другим европейским странам придется отправить войска для обеспечения безопасности границы».

«Готовы ли мы к этому? Я думаю, что после долгих размышлений, я бы поддержал такое решение», — отметил Хант.