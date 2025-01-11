В последние дни перед падением режима президент Сирии Башар Асад безуспешно пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и получить поддержку России. Об этом рассказал бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya.

По словам Сакра, 4 и 5 декабря Асад несколько раз пытался дозвониться до российского президента, чтобы обсудить использование базы Хмеймим для переброски военной помощи из Ирана. После неудачных попыток он обратился к спецпредставителю президента России Александру Лаврентьеву, который сообщил, что Путин находится с визитом в Беларуси.

«Изолированный и одинокий» Асад планировал выступить с телевизионным обращением 5 декабря. Подготовив речь «примерно из 400 слов» и «очень нервничая», он дважды переносил выступление, а в последние часы перед отъездом и вовсе его отменил, отметил Сакр.

В ночь на 8 декабря российский военный атташе помог Асаду покинуть страну. Его маршрут пролегал через аэропорт Дамаска и базу Хмеймим в Латакии, откуда он вылетел в Россию. Сам Асад утверждал, что уехал в Латакию утром 8 декабря «для координации с российскими союзниками» и согласился на эвакуацию только после того, как «стало ясно, что последние позиции армии пали».

Режим Асадов, правивший Сирией с 1971 года, пал в ночь на 8 декабря. Оппозиционные силы во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» за 12 дней заняли все крупные города и Дамаск, практически не встретив сопротивления правительственных войск. Асад получил убежище в России, где, по словам Путина во время прямой линии, встреча с ним еще не состоялась, но планируется.