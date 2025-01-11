Более 10 тыс. демонстрантов вышли в субботу утром на улицы немецкого города Риза, протестуя против двухдневной партийной конференции ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Организаторы акции сообщили о прибытии участников из 70 городов на более чем 100 автобусах.

По данным местной полиции, хотя ситуация остается «спокойной», «небольшая группа» протестующих перекрыла часть шоссе возле места проведения мероприятия. Демонстранты также планируют заблокировать входы к месту проведения агитационной конференции АдГ. За ситуацией следят полицейские с помощью вертолета и беспилотников.

Конференция является частью предвыборной кампании АдГ перед выборами в Бундестаг 23 февраля, на которых партии прогнозируют второе место. Поддержку ультраправым недавно оказал американский миллиардер Илон Маск, который провел беседу с лидером партии Алисой Вайдель на платформе X, где они критиковали «левачество» в немецком образовании и бюрократию.

Согласно опросам общественного мнения, большинство немцев считает, что публичная поддержка Маска положительно повлияла на позиции партии перед предстоящими досрочными выборами.