Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в прошлом месяце в международном аэропорту Муан, перестали записывать данные за четыре минуты до катастрофы. Об этом в субботу сообщили южнокорейские официальные лица, передает Yonhap news.

Анализ бортового самописца (FDR) и речевого регистратора кабины пилотов (CVR), проведенный Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), показал, что оба устройства прекратили запись примерно в 8:59 утра - за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с локализатором. Взрыв произошел в 9:03 утра 29 декабря, когда самолет, у которого не было выпущено шасси, врезался в бетонное сооружение, где размещалось оборудование локализатора.

«Расследование включает анализ различных источников информации, в том числе записей управления воздушным движением, видеозаписи катастрофы и обломков с места происшествия», — сообщили следователи.

Для проверки достоверности данных компоненты черных ящиков были отправлены в NTSB в Вашингтоне. Южнокорейские следователи, направленные в NTSB, должны вернуться домой на следующей неделе для продолжения расследования.

В результате катастрофы рейса Jeju Air 29 декабря погибли 179 человек. Выжили только две стюардессы, находившиеся в хвостовой части самолета. Представитель Министерства транспорта подтвердил, что перед крушением произошло столкновение с птицей.