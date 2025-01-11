Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой Украины и президента Владимира Зеленского во время заседания парламентского комитета, созванного оппозицией для обсуждения его встречи с Владимиром Путиным в Москве.

«Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться», — заявил Фицо о Зеленском.

По словам словацкого премьера, Украина сорвала два подготовленных варианта решения вопроса транзита газа в Словакию. Первый предполагал договоренность между Россией и Азербайджаном о поставках азербайджанского газа, второй – создание дочерней компании SPP на российско-украинской границе для транспортировки газа.

«Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к черту. Это типичные украинцы», — пожаловался Фицо.

Конфликт вышел на новый уровень после того, как президент Словакии Петер Пеллегрини отказался от официального визита в Киев из-за прекращения транзита российского газа. Более того, Фицо пригрозил применить вето на решения ЕС по Украине.