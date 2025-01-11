ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сирия предотвратила серьезную провокацию
Спецслужбы нового правительства в Дамаске арестовали боевиков ДАЕШ, планировавших взрыв у мечети Сайида Зейнаб
Сирия предотвратила серьезную провокацию
Мечеть Сайида Зейнаб / Фото: Reuters / Others
11 января 2025 г.

Разведывательное управление Сирии предотвратило атаку боевиков террористической организации ДАЕШ на святыню Сайида Зейнаб в пригороде Дамаска - место массового паломничества шиитов. Об этом в субботу сообщило государственное агентство Sana.

Согласно сообщению, члены террористической ячейки были задержаны до того, как смогли осуществить подрыв внутри святыни. «Главное разведывательное управление задействует весь свой потенциал для защиты всех этнических и религиозных групп Сирии», — заявил представитель разведки агентству Sana.

Мечеть Сайида Зейнаб, расположенная в 10 километрах к югу от Дамаска, является важным местом паломничества для шиитов. Внучка пророка Мухаммеда, Сайида Зейнаб, особо почитается шиитами. ДАЕШ ранее уже совершало нападения на эту святыню, включая атаку в 2017 году, когда погибло не менее 40 человек.

Предотвращенная провокация происходит на фоне заверений нового руководства Сирии о защите прав меньшинств. Сразу после прихода к власти переходное правительство официально объявило о недопустимости преследований по религиозному или этническому признаку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us