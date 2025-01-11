Разведывательное управление Сирии предотвратило атаку боевиков террористической организации ДАЕШ на святыню Сайида Зейнаб в пригороде Дамаска - место массового паломничества шиитов. Об этом в субботу сообщило государственное агентство Sana.

Согласно сообщению, члены террористической ячейки были задержаны до того, как смогли осуществить подрыв внутри святыни. «Главное разведывательное управление задействует весь свой потенциал для защиты всех этнических и религиозных групп Сирии», — заявил представитель разведки агентству Sana.

Мечеть Сайида Зейнаб, расположенная в 10 километрах к югу от Дамаска, является важным местом паломничества для шиитов. Внучка пророка Мухаммеда, Сайида Зейнаб, особо почитается шиитами. ДАЕШ ранее уже совершало нападения на эту святыню, включая атаку в 2017 году, когда погибло не менее 40 человек.

Предотвращенная провокация происходит на фоне заверений нового руководства Сирии о защите прав меньшинств. Сразу после прихода к власти переходное правительство официально объявило о недопустимости преследований по религиозному или этническому признаку.