Украинские военные захватили в плен двух военнослужащих из Северной Кореи в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, подчеркнув сложность операции.

«Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ. Эта задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины», — заявил Зеленский.

По данным СБУ, пленные не владеют украинским, английским или русским языками. Допросы проводятся через переводчиков корейского языка при содействии разведки Южной Кореи. У одного из захваченных при себе был российский военный билет, выданный на другое имя с регистрацией в Туве.

По информации СБУ, на допросе военнослужащий КНДР сообщил, что документ ему выдали осенью 2024 года, когда северокорейские подразделения проходили недельное слаживание с российскими войсками. Он утверждает, что родился в 2005 году и служил стрелком в армии КНДР с 2021 года, подчеркивая, что ехал якобы на учения.

Второй пленный, 1999 года рождения, служивший снайпером-разведчиком с 2016 года, подтвердил показания сослуживца. Из-за травмы челюсти часть ответов он давал письменно.

Киев утверждает, что северокорейские войска появились в Курской области после начала украинского наступления на территорию России в августе. По данным украинской стороны и западных союзников, Пхеньян также поставляет России значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Россия и КНДР информацию об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях не подтверждают, но и не опровергают.