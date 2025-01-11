Власти Ирана приняли решение о закрытии школ и общественных зданий в трети провинций страны, включая Тегеран, из-за остановки нескольких электростанций в результате дефицита топлива.

Иран много лет находится под разрушительными санкциями. Несмотря на богатые запасы нефти и газа, страна вынуждена ограничивать подачу электроэнергии. Причиной стал резкий рост энергопотребления из-за аномально низких температур, с которым изношенная инфраструктура не справляется.

По сообщению агентства IRNA, закрытия, объявленные в пятницу, коснулись столичного Тегерана, священного для шиитов города Кум, западных областей, а также прикаспийских провинций Мазандаран и Ардебиль. Решение принято «из-за холодов и для регулирования энергопотребления».

Подобный энергетический кризис в стране происходит не впервые. В декабре госучреждения Тегерана не работали четыре дня подряд, а школьники более чем половины страны оставались дома после ноябрьских массовых отключений электричества.

Нынешний кризис совпал с подготовкой Ирана к возможному возвращению Трампа в Белый дом, что может означать новый виток санкций и военного давления в рамках стратегии «максимального давления 2.0». Иран начал масштабные военные учения, которые продлятся до марта, в ответ на то, что Революционная гвардия определила как «новые угрозы безопасности».