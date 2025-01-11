Тысячи неразорвавшихся боеприпасов, выпущенных израильской армией, остаются разбросанными по всей Газе с 7 октября 2023 года, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Согласно отчету, израильская армия выпустила десятки тысяч боеприпасов по Газе, при этом только авиация сбросила около 30 000 бомб с начала войны. «Тысячи бомб, сброшенных израильскими самолетами в Газе, не взорвались, включая некоторые весом в тонну», — отметил телеканал.

Расследование израильской армии было инициировано после гибели трех военнослужащих в северной Газе на прошлой неделе. По данным высокопоставленных офицеров, армия пытается установить, использовали ли палестинцы неразорвавшиеся боеприпасы для создания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое уничтожило танк в Бейт-Хануне.

В репортаже также раскрывается, что некоторые поставленные США боеприпасы имели технические проблемы. «Почти 40% бомб, сброшенных на Газу в начале войны, были неуправляемыми или «тупыми» бомбами», — добавил канал.

По оценке Службы ООН по разминированию (UNMAS) от апреля 2024 года, на территории Газы находится около 7500 тонн неразорвавшихся боеприпасов, на очистку территории от которых может потребоваться до 14 лет.

С начала войны израильская армия, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня, продолжает боевые действия в Газе, в результате которых погибло более 46 000 человек, преимущественно женщин и детей. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.