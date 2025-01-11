Администрация уходящего президента США Джо Байдена в пятницу продлила защиту от депортации для 900 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана, что может отсрочить попытки избранного президента Дональда Трампа отменить эти меры.

Министерство внутренней безопасности США продлило регистрацию в программе временного защищенного статуса (TPS) для этих стран, предоставив иммигрантам отсрочку от депортации и доступ к разрешениям на работу на дополнительные 18 месяцев.

Байден значительно увеличил число иммигрантов, имеющих право на TPS, с момента вступления в должность в 2021 году. Этот статус, доступный людям, чья родная страна пострадала от стихийного бедствия, вооруженного конфликта или других чрезвычайных событий, теперь охватывает более миллиона человек из 17 стран.

Во время своего предыдущего президентства (2017-2021) Трамп пытался прекратить действие программы TPS, но его попытки были заблокированы американскими судами. Избранный президент, который вступит в должность 20 января, вероятно, вновь попытается отменить эти меры защиты. Одним из основных предвыборных обещаний Трампа было ужесточение иммиграционной политики.

Самую большую группу в упомянутой программе составляют венесуэльцы - около 600 тыс. человек. Решение о продлении статуса для венесуэльцев было впервые предоставлено администрацией Байдена в 2021 году и было обосновано высоким уровнем преступности в стране на фоне политической и экономической нестабильности. Это происходит на фоне вступления Николаса Мадуро в должность президента Венесуэлы на третий срок.