ПОЛИТИКА
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Турция взялась за восстановление новой Сирии
Анкара планирует масштабные энергетические проекты: от возрождения Сирии до поиска нефти в Сомали и завершения строительства первой турецкой АЭС
Турция взялась за восстановление новой Сирии
Альпарслан Байрактар / Фото: AA / Others
11 января 2025 г.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что его страна готова внести свой вклад в восстановление Сирии. «Мы сделаем все от нас зависящее для восстановления Сирии, чтобы наши сирийские братья, живущие в Турции, могли вернуться в свои дома, в свои очаги, в свою страну», — сказал министр.

По его словам, министерство уже направило делегацию в Дамаск. Для реализации проектов восстановления планируется использовать международное финансирование, а также собственные ресурсы и экономический потенциал Сирии.

Говоря об энергетической политике Турции, Байрактар подчеркнул стремление страны к энергетической независимости. «Наша цель - сделать Турцию энергетически независимой. Турции нужен миллион баррелей нефти в день, 140 млн кубометров природного газа, мы должны производить миллиард киловатт-часов электричества ежедневно», — заявил министр.

Особое внимание Байрактар уделил проекту по поиску нефти у берегов Сомали: «Всего несколько месяцев назад, в октябре, мы с президентом отправили наше сейсмическое исследовательское судно Оруч-реис в Сомали. Когда весь мир отвернулся от угнетенного народа Сомали, только один лидер и одна страна протянули руку помощи - это был президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция».

Министр также рассказал о развитии ядерной энергетики, отметив, что 70-летняя мечта Турции о собственной атомной электростанции наконец становится реальностью со строительством АЭС «Аккую».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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