Министерство иностранных дел России заявило о подготовке ответных мер на введенные Вашингтоном новые санкции против российской энергетики, подчеркнув, что страна сохранит свои позиции на глобальном топливном рынке.

«Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МИД считают, что американская стратегия провалилась. «На фоне провала сделанной Вашингтоном ставки на «стратегическое поражение Москвы» и санкционный прессинг, призванный подорвать российскую экономику, которая, вопреки беспрецедентному внешнему давлению, не только выстояла, но и продолжает развиваться, потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что будущему президенту США, «который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля» - в прямом и переносном смысле».

10 января США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», включая их нефтеперерабатывающие заводы, добывающие предприятия и зарубежные структуры. К санкциям присоединилась Великобритания, заявив, что их цель - подрыв финансовой базы российской военной экономики.