ПОЛИТИКА
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Пятьдесят человек пострадали в результате столкновения трамваев во Франции
Во французском Страсбурге два трамвая столкнулись в туннеле, в результате чего пострадали по меньшей мере пятьдесят человек. Столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Сами водители трамваев не пострадали.
Во французском Страсбурге два трамвая столкнулись в туннеле, в результате чего пострадали по меньшей мере пятьдесят человек. Столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Сами водители трамваев не пострадали. / Others
12 января 2025 г.
Истории
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