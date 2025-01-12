12 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Пятьдесят человек пострадали в результате столкновения трамваев во Франции
Во французском Страсбурге два трамвая столкнулись в туннеле, в результате чего пострадали по меньшей мере пятьдесят человек. Столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Сами водители трамваев не пострадали.
Во французском Страсбурге два трамвая столкнулись в туннеле, в результате чего пострадали по меньшей мере пятьдесят человек. Столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Сами водители трамваев не пострадали. / Others
Истории