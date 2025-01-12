Пятьдесят человек пострадали в результате столкновения трамваев во Франции

Во французском Страсбурге два трамвая столкнулись в туннеле, в результате чего пострадали по меньшей мере пятьдесят человек. Столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Сами водители трамваев не пострадали.