Число погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на власти. Стихия продолжает бушевать пятый день подряд.

По данным офиса судмедэксперта округа Лос-Анджелес, пять смертей связаны с пожаром «Палисейдс», еще 11 - с пожаром «Итон».

В округе Лос-Анджелес продолжают бушевать четыре очага возгорания. К субботе огонь уничтожил 40 000 акров территории и более 12 000 строений. Более 150 000 человек получили приказ об эвакуации.

Самый крупный пожар охватил 23 654 акра в районе элитного прибрежного района Pacific Palisades и его окрестностях. Вглубь материка пожар Eaton уничтожил 14 117 акров в предгорьях города Альтадена к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса, сообщает Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

Пожар «Палисейдс» локализован на 11%, в то время как при тушении пожара «Итон» удалось достичь лучших результатов - степень локализации возросла с 3% в пятницу до 15%.

Два менее крупных пожара – «Херст» и «Кеннет» - все еще бушуют в районе Лос-Анджелеса, в то время как пожары «Арчер» и «Лидия» полностью потушены.