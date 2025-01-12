Израиль утвердил планы по выводу войск из сектора Газа после достигнутого прогресса в переговорах с ХАМАС об обмене пленными, сообщили СМИ в субботу.

Газета Haaretz сообщила, что военные одобрили несколько планов оперативного вывода солдат из Газы. Рассматриваются различные варианты, включая вывод войск через коридор «Нецарим», разделяющий Газу на две части.

Несмотря на созданную в регионе обширную инфраструктуру, военные заявили о готовности «эвакуировать» силы и реализовать любое соглашение между правительством и палестинским движением сопротивления.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что делегация во главе с руководителем «Моссад» Давидом Барнеа и главой внутренней службы безопасности «Шин Бет» Роненом Баром отправится в Катар для продолжения переговоров.

По данным издания Yedioth Ahronoth, со ссылкой на политические источники, 90% деталей соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС уже согласованы.

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил телеканалу Al-Araby Al-Jadeed TV, что посредники подготовили проект условий прекращения огня и обмена пленными, и теперь ожидают одобрения представителя Нетаньяху в Дохе.

Согласно проекту, на первом этапе Израиль выведет войска из определенных точек, включая пограничный переход Рафах на юге Газы и части коридора Филадельфи. Через неделю после начала прекращения огня произойдет освобождение пленных и отступление Израиля из согласованных районов.

Ожидается, что Катар, Египет и США проведут пресс-конференцию для объявления деталей, графика реализации и даты начала соглашения.

Основным камнем преткновения остается требование ХАМАС о предоставлении гарантий от Израиля по реализации второй фазы соглашения. По данным израильских источников, ХАМАС опасается, что после выполнения первой фазы и достижения своих политических целей премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжит атаки на сектор Газа.

Хотя точные детали первой и второй фаз потенциального соглашения полностью не раскрыты, по данным источников, первая фаза предусматривает освобождение пожилых и больных заключенных по гуманитарным соображениям, а вторая - освобождение военнослужащих. Н

На фоне прогресса в переговорах представитель избранного президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф в субботу неожиданно посетил Израиль, где встретился с Нетаньяху.

В беседе с премьер-министром Виткофф выразил оптимизм, заявив, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время. Виткофф, которого Трамп назначил своим спецпредставителем по Ближнему Востоку, отметил, что главным препятствием для достижения соглашения о прекращении огня и обмене пленными в Газе является скептицизм ХАМАС в отношении обязательств США в связи с предстоящей 20 января инаугурацией Трампа.

Государственное телевидение Израиля KAN со ссылкой на иностранные источники сообщило в пятницу, что Тель-Авив согласился продвигать переговоры по второй фазе соглашения параллельно с реализацией первой фазы, чтобы обеспечить продолжение процесса до освобождения всех пленных.

Переговоры об обмене пленными и прекращении огня при посредничестве Катара, Египта и США неоднократно прерывались из-за новых условий, выдвигаемых Нетаньяху.

Тем временем израильская армия продолжает военные действия в Газе, где с 7 октября 2023 года погибло более 46 500 человек, большинство из которых женщины и дети. Международный уголовный суд в ноябре выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.