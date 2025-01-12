Лидер немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти возобновит поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом она заявила на федеральном съезде партии, сообщает Die Welt.

AfD выбрала Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера в минувшую субботу. В своей речи она также заявила, что правительство под ее началом «снесет все ветряные турбины» в стране и вновь запустит атомные станции.

«Мы вновь запустим «Северный поток», можете быть уверены», — подчеркнула она.

Напомним, одна из двух веток «Северного потока» была разрушена в результате взрывов 26 сентября 2022 года, а вторая так и не была введена эксплуатацию после завершения строительства. Расследование возможных диверсий на газопроводе, проложенного по дну Балтийского моря, продолжается. Дания и Швеция заявили, что завершают расследование взрывов, но итоги пока не обнародованы. В августе газета The Wall Street Journal писала, что к подрыву трубопровода могут быть причастны украинские спецслужбы.

В 2019 году администрация Дональда Трампа ввела санкции против компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока – 2», что фактически заморозило проект, вызвав разногласия между США и Германией.

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2». <...> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди не в себе. Важнейшей задачей России был «Северный поток-2». Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Я уничтожил его. Я остановил его», — сказал Трамп в интервью Такеру Карлсону 1 ноября 2024 года.

Канцлер Ангела Меркель пыталась урегулировать ситуацию, представляя это как инвестиции в энергетическую безопасность ЕС, чтобы убедить Вашингтон смягчить свою позицию. В 2021 году, при администрации Джо Байдена, был достигнут компромисс, и санкции были ослаблены. Это позволило завершить строительство газопровода, однако его запуск так и не состоялся из-за начала горячей фазы российско-украинской войны в 2022 году.