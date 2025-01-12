Малибу в огне: пожары уничтожают культовое побережье

Малибу, один из самых престижных районов Лос-Анджелеса, оказался в эпицентре разрушительных лесных пожаров. Огненная стихия уничтожила несколько домов, включая особняк американской модели Перис Хилтон. Части культового побережья превратились в руины. На данный момент сообщается о шести активных пожарах в округе Лос-Анджелес, где жертвами огня стали не менее 16 человек. #Малибу #ЛосАнджелес