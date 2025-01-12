12 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с высокопоставленными дипломатами из стран Ближнего Востока и Европы в столице Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в Сирии. Встреча охватила санкционную политику и усилия по восстановлению стабильности в стране после свержения Башара Асада.

На переговорах присутствовали представители Лиги арабских государств, Турции, Франции, Евросоюза и ООН. Новая сирийская администрация во главе с Ахмедом аль-Шара, который возглавил альянс по свержению Асада, добивается снятия международных санкций. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани подчеркнул необходимость экономической поддержки для восстановления страны.

Евросоюз готов рассмотреть послабления санкций, если Сирия будет двигаться в «правильном направлении», заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Германия объявила о выделении 50 млн евро на гуманитарную помощь, но настояла на сохранении санкций против «приближенных Асада, ответственных за военные преступления».

Американский дипломат Джон Басс, прибывший в Сирию из Турции, акцентировал внимание на предотвращении использования Сирии как базы для терроризма и окончательной ликвидации ДАЕШ. Турецкие представители предложили создать механизмы координации усилий для поддержки нового правительства и настаивали на роспуске действующей на севере Сирии террористической YPG.

На прошлой неделе во время онлайн-брифинга для прессы в Анкаре после переговоров на высшем уровне Басс заявил, что любой «иностранный террорист», находящийся в пост-асадовской Сирии, должен покинуть страну.

Комментарии Басса — бывшего посла в Анкаре — прозвучали после того, как его спросили о недавнем призыве Фидана к PKK/YPG самораспуститься и уйти из Сирии.

«Мы согласны с турецким правительством и рядом других правительств в том, что Сирия не может и не должна быть убежищем для иностранных террористических организаций или иностранных боевиков-террористов», - сказал Басс журналистам.