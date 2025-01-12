Швейцария выразила готовность принять возможные переговоры между избранным президентами США и РФ — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — по урегулированию российско-украинской войны, если поступит такой запрос. Об этом сообщает издание Le Temps со ссылкой на заявление Николаса Бидо, главы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Хотя Швейцария — которая была организатором саммита по миру в Украине — не планирует выступать инициатором переговоров, страна готова предоставить площадку для их проведения при наличии политической воли сторон. Вопрос об участии украинских представителей в возможных переговорах пока не уточняется. Трамп заявил в пятницу, что российский президент «хочет встретиться» и что встреча уже находится на этапе «подготовки».

«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец этой войне», — добавил он.

Кремль также подтвердил готовность к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к встрече с Трампом без предварительных условий, однако конкретных договоренностей пока нет.

В июне Швейцария принимала двухдневный саммит, направленный на стимулирование мирного процесса в Украине, однако отсутствие делегаций из России и Китая ограничило его успех.