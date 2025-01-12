Президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян договорился с президентом Ливана Джозефом Ауном о принятии необходимых шагов для открытия посольства ОАЭ в Бейруте. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

Соглашение было достигнуто в субботу в ходе телефонного разговора, в котором лидер ОАЭ поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана. Мухаммад ибн Заид подтвердил приверженность своей страны усилиям по обеспечению безопасности и стабильности Ливана.

Аун, в свою очередь, отметил важность укрепления двусторонних отношений в будущем и поблагодарил ОАЭ за поддержку Ливана.

В октябре 2021 года ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Ливаном после высказываний тогдашнего министра информации Ливана Джорджа Кардахи, которые критиковали роль Саудовской Аравии и ОАЭ в войне в Йемене.

Избрание Джозефа Ауна президентом Ливана в четверг завершило двухлетний период политического вакуума, начавшегося после ухода Мишеля Ауна (однофамильца нынешнего президента) с поста президента в октябре 2022 года.