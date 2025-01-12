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Министр иностранных дел Турции принял участие во встрече по Сирии в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, проходит историческая встреча глав МИД западных и ближневосточных стран по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. В мероприятии принимают участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Ливана и Турции, а также делегации ЕС и США. Встречу возглавляет Саудовская Аравия. #Сирия
Министр иностранных дел Турции принял участие во встрече по Сирии в Эр-Рияде / Others
12 января 2025 г.
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