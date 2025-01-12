Министр иностранных дел Турции принял участие во встрече по Сирии в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, проходит историческая встреча глав МИД западных и ближневосточных стран по вопросу обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. В мероприятии принимают участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Ливана и Турции, а также делегации ЕС и США. Встречу возглавляет Саудовская Аравия. #Сирия