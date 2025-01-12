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Франция вывела еще одну базу из Чада
Военная база Абеше была передана французскими войсками чадийской армии — вывод иностранного контингента с последнего объекта запланирован на конец января
Франция вывела еще одну базу из Чада
Фото: AA / Others
12 января 2025 г.

На военной базе Абеше прошла церемония передачи французской военной базы чадийской армии, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран.

Губернатор Абеше Бачар Али Сулейман заявил: «Это историческое решение является показателем нашей уверенности в силах обороны и безопасности Чада».

Соглашение о передаче базы было подписано сторонами после церемонии. Из 120 французских военнослужащих, находившихся на базе, 90 уже покинули страну, а остальные планируют уехать до 31 января.

Ранее, 28 ноября 2024 года, правительство Чада объявило об аннулировании соглашения с Францией о сотрудничестве в области обороны и безопасности. После этого начался вывод французских войск и военной техники.

Французская база Фая была передана чадийской армии 26 декабря, а база Аджи Косси в столице Нджамене будет передана до конца января, что завершит военное присутствие Франции в Чаде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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