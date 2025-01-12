На военной базе Абеше прошла церемония передачи французской военной базы чадийской армии, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран.

Губернатор Абеше Бачар Али Сулейман заявил: «Это историческое решение является показателем нашей уверенности в силах обороны и безопасности Чада».

Соглашение о передаче базы было подписано сторонами после церемонии. Из 120 французских военнослужащих, находившихся на базе, 90 уже покинули страну, а остальные планируют уехать до 31 января.

Ранее, 28 ноября 2024 года, правительство Чада объявило об аннулировании соглашения с Францией о сотрудничестве в области обороны и безопасности. После этого начался вывод французских войск и военной техники.

Французская база Фая была передана чадийской армии 26 декабря, а база Аджи Косси в столице Нджамене будет передана до конца января, что завершит военное присутствие Франции в Чаде.