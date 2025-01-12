Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами. Встреча состоялась в столице Эфиопии Аддис-Абебе, впервые после инициированного Турцией Анкарского процесса.

Стороны решили восстановить и укрепить двусторонние отношения через дипломатические представительства и подчеркнули важность сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении, для обеспечения стабильности в регионе.

Конфликт между Сомали и Эфиопией начался в январе 2024 года после подписания меморандума о взаимопонимании между Эфиопией и самопровозглашенным Сомалилендом. Это соглашение предусматривало признание Эфиопией независимости Сомалиленда и предоставление ей доступа к морю, что вызвало резкую реакцию со стороны Сомали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал усилия по урегулированию конфликта в рамках Анкарского процесса, который стартовал в декабре 2024 года. Заключительная встреча лидеров Сомали и Эфиопии под эгидой Турции прошла 11 декабря 2024 года в Анкаре, где было достигнуто соглашение о восстановлении дипломатических отношений и поиске совместных решений.

Турция будет содействовать техническим переговорам, которые начнутся до конца февраля 2025 года и завершатся в течение четырех месяцев. Обе стороны выразили благодарность Анкаре за ее вклад в процесс урегулирования.