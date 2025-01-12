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Дания тайно попросила США отправить больше военных в Гренландию
Копенгаген направил конфиденциальное письмо команде президента Трампа с просьбой о компромиссе: арктический остров не продается, но расширить контингент — сколько угодно
Дания тайно попросила США отправить больше военных в Гренландию
Военная база США в Гренландии / Фото: Wiki Commons / Others
12 января 2025 г.

Датские власти тайно обратились к команде избранного президента США Дональда Трампа с предложением обсудить меры по укреплению безопасности Гренландии.

Копенгаген предложил расширить американское военное присутствие на острове, чтобы снять озабоченность Вашингтона без необходимости его аннексии. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В переданных сообщениях подчеркивается, что Гренландия не продается, однако Копенгаген готов обсуждать другие компромиссные формы сотрудничества.

США уже имеют на острове ключевую базу Питуффик (c 1943 года), где размещены 200 военнослужащих, обслуживающих систему раннего обнаружения баллистических ракет.

С учетом географического расположения Гренландия играет стратегическую роль для США и НАТО. В 2022 году Пентагон выделил $4 млрд на поддержание работы базы, а в 2023 году там впервые разместили F-35.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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