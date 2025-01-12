ПОЛИТИКА
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Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США
Хабиба Нурмагомедова вывели из самолета в США. Инцидент произошел после недоразумения между спортсменом и стюардессой. Нурмагомедов, летевший на турнир вместе с подопечными, сидел у аварийного выхода. Когда бортпроводница задала стандартный в таких случаях вопрос, сможет ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации, то спортсмен не понял сути обращения, что привело к спору, утверждает EssentiallySports. После того как Нурмагомедов отказался пересесть на другое место, стюардесса вызвала супервайзера. В итоге боец был вынужден покинуть самолет. Комментариев от представителя Нурмагомедова пока нет. #Нурмагомедов
Нурмагомедов / Others
12 января 2025 г.
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