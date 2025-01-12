В Тегеране заявили, что гражданин Ирана Мохаммад Абедини, арестованный в Италии по запросу США, «в ближайшие часы» вернется на родину. Об этом в воскресенье сообщил иранский Минюст.

«Благодаря усилиям Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран и переговорам между соответствующими подразделениями Министерства разведки Ирана и итальянской разведывательной службой проблема была решена, что привело к его освобождению и возвращению», — говорится в заявлении агентства Mizan Online.

Ранее Минюст Италии заявил, что министр Карло Нордио подал запрос об аннулировании ордера на арест Абедини. По итальянскому законодательству суды обязаны выполнять решения министра.

Абедини был арестован в Милане в прошлом месяце по запросу США. Ему инкриминировалась поставка деталей для дронов, которые, как утверждает Вашингтон, использовались в атаке в 2024 году, приведшей к гибели трех американских военнослужащих в Иордании.

Иран опроверг причастность к этой атаке и отверг обвинения в том, что удержание итальянской журналистки Чечилии Салы в Тегеране было способом давления на Рим для освобождения Абедини.

Журналистка, арестованная в середине декабря — спустя несколько дней после задержания Абедини в Италии, была освобождена на прошлой неделе и вернулась на родину.

Комментаторы также указывают на недавний визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в США, где состоялась встреча с избранным президентом Дональдом Трампом.

Однако ни Соединенные Штаты, ни Италия, ни Иран официально не подтвердили, была ли какая-либо сделка заключена в действительности.