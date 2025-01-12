Дональд Трамп готовится к телефонному разговору с Владимиром Путиным для обсуждения встречи по урегулированию российско-украинской войны. Об этом в эфире ABC сообщил назначенный советник по нацбезопасности избранного президента США Майкл Уолтц.

По его словам, разговор может произойти в ближайшие «дни или недели». Подготовка к потенциальной встрече тоже идет, но даты и параметры — в частности, участие президента Украины Владимира Зеленского — еще не определены.

Уолтц также отметил, что, по мнению американского президента, полное вытеснение России с территорий Украины — нереалистичный сценарий.

«Все знают, что это должно закончиться дипломатией. Едва ли реалистично полагать, что мы будем бороться за каждый дюйм украинской земли», — заявил Уолтц, добавив, что и в других [союзных Украине] странах приходят к такому выводу.

Первыми шагами могут стать прекращение огня и стабилизация линии фронта, для чего Украине нужно решить проблемы с укреплением обороны и нехваткой личного состава — в том числе, через снижение мобилизационного возраста, считает Уолц.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что прекращение российско-украинской войны может занять до шести месяцев. Генерал Кит Келлог, назначенный спецпосланником по Украине, обозначил более короткий срок — 100 дней, начиная с инаугурации Трампа.

В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам без условий, однако требуя сохранения контроля над аннексированными территориями и гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

Зеленский ранее выступал против уступок, настаивая на восстановлении границ 1991 года, но признал, что военного решения вернуть Донбасс и Крым нет. Кроме того, Запад прохладно воспринял пункт «плана победы» украинского президента, требовавший немедленного приглашения в Североатлантический альянс.