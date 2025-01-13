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Израиль нанес авиаудары по Ливану
Израильские ВВС совершили бомбардировку восточных районов Ливана, в очередной раз нарушив соглашение о перемирии
Израиль нанес авиаудары по Ливану
Фото: скриншот / Others
13 января 2025 г.

ВВС Израиля в воскресенье вечером провели авиаудары по восточным районам Ливана, вновь нарушив соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября прошлого года. Об этом сообщает государственное агентство Ливана NNA.

Удары были нанесены вблизи города Джинта к востоку от Баальбека. Израильская армия заявила, что целью были маршруты «Хезболлы» для контрабанды оружия на границе Ливана и Сирии.

Согласно статье 2 соглашения о прекращении огня, ливанское правительство обязано предотвращать любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных группировок. В ответ Израиль обязался не наносить удары по гражданским, военным или государственным объектам на территории Ливана.

По договору, ливанская армия должна в течение 60 дней заменить израильские войска в южных районах Ливана. Однако продолжение израильских атак ставит под угрозу выполнение условий соглашения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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