Лидер нового правительства Сирии Ахмед аш-Шара выразил уверенность, что после свержения режима Башара Асада до 14 млн беженцев вернутся на родину в течение двух лет. Об этом он заявил в интервью документалисту и YouTube-блогеру Джо Хаттабу, подчеркнув, что волна возвращения уже началась.

«Я уверен, что только 1–1,5 млн сирийцев останутся за границей», — заявил Аш-Шара.

Он резко раскритиковал предыдущий режим за использование государственных институтов для угнетения населения, а также за пытки и убийства.

Аш-Шара подчеркнул, что приоритетами его администрации станут справедливость, восстановление государственных институтов и внедрение проектов долгосрочного развития.

«Слабое государство не может иметь сильных граждан», — добавил он, отмечая важность образования и планирования для преодоления текущих вызовов.

«Победа без мести»

Аш-Шара заявил, что новый этап в истории Сирии принес гармонию и социальное единство, позволяя гражданам жить в мире и согласии. Он поддержал политику амнистии для тех, кто перешел на сторону революции — за исключением виновных в пытках, массовых убийствах и бомбардировках.

«Революция завершена, и теперь нам нужно перейти от революционного мышления к государственному. Наша цель — победа без мести», — отметил аш-Шара, подчеркивая важность примирения для долгосрочного мира в стране.