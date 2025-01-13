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Россия продвинулась на востоке Украины
Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль двух населенных пунктов — в Харьковской и Донецкой областях
Россия продвинулась на востоке Украины
Фото: Reuters / Others
13 января 2025 г.

Министерство обороны России в воскресенье сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов на востоке Украины.

Согласно заявлению, российские силы захватили поселок Янтарное, расположенный примерно в 10 км к юго-западу от города Курахово в Донецкой области.

Москва также утверждает, что ранее на этой неделе взяла само Курахово, однако Киев настаивает, что украинские военные продолжают удерживать западные окраины города, включая теплоэлектростанцию.

Кроме того, ВС РФ заявили о контроле над деревней Калиново, находящейся в восьми километрах к северу от Купянска — ключевого пункта в наступлении России на северо-востоке Харьковской области.

Украинские власти пока не комментировали эти заявления.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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