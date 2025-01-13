Дональд Трамп намерен оказать давление на Украину и потребовать снизить возраст мобилизации до 18 лет, пишет Financial Times (FT). По ее данным, избранный президент США требует от украинского лидера Владимира Зеленского призывать на фронт как можно больше украинцев.

Киев пока сопротивляется, не желая идти на крайне непопулярную меру. В апреле верхний возрастной порог был снижен с 27 до 25 лет, однако средний возраст солдат составляет 43 года. Дальнейшее снижение призывного возраста крайне непопулярно среди украинцев, так как правительство стремится защитить молодежь от разрушительных последствий войны.

Однако Трамп считает, что Киеву нужно стабилизировать линию фронта перед началом прямых переговоров с Россией.

Майк Уолтц, назначенный Трампом советником по национальной безопасности, раскрыл планы новой администрации в интервью телеканалу ABC News. Он подтвердил, что Трамп намерен возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, что станет первым прямым контактом США с Россией с начала войны.

Уолтц подтвердил, что Украина должна решить проблему нехватки личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и приступить к переговорам.

«Если украинцы хотят, чтобы весь мир боролся за демократию, они должны быть полностью привержены этому сами», — заявил Уолтц.

Зеленский неоднократно выступал против снижения мобилизационной планки, подчеркивая, что слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвана нехваткой вооружений. «Возраст солдата не имеет значения, если у него нет оружия», — заявил украинский лидер в декабре.

Администрация Байдена также призывала Украину призывать более молодых граждан, предлагая дополнительное обучение и снабжение со стороны США. Однако Зеленский настаивал, что не может позволить себе жертвовать будущими поколениями ради войны, которая уже истощила ресурсы страны.