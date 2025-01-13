Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц наложил вето на дополнительное военное финансирование для Украины.

«Никакой блокады нет», — заявил Писториус газете Tagesspiegel, комментируя эти сообщения.

«Мы в Министерстве обороны подготовили новый пакет помощи для Украины. Теперь должно быть политическое решение по этому вопросу», — продолжил он, добавив, что это решение может быть принято быстро.

Ранее Der Spiegel сообщил, что Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок предложили пакет помощи на 3 млрд евро, включающий системы ПВО Iris-T, ракеты Patriot, самоходные гаубицы и артиллерийские боеприпасы. Однако, по данным издания, инициатива не нашла поддержки в канцлерском кабинете.

Критики предполагают, что Шольц избегает подобных решений перед выборами в Бундестаг 23 февраля, чтобы не отпугнуть избирателей.

«Германия останется надежным партнером для Украины, независимо от исхода выборов», — добавил глава немецкого Минобороны.