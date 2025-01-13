ПОЛИТИКА
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Пленный солдат КНДР: мы не знали, что это реальные боевые действия
Киев готов передать Северной Корее двух пленных солдат, если лидер КНДР Ким Чен Ын поможет организовать их обмен на украинцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Накануне украинские военные захватили двух северокорейцев в Курской области РФ. Один из военнослужащих, попавших в плен, пожелал остаться в Украине, другой – вернуться назад на родину.
Пленный солдат КНДР: мы не знали, что это реальные боевые действия / Others
13 января 2025 г.
Истории
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