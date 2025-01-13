Китай с 13 января прекратил принимать российские танкеры, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Пекин не принял три танкера, которые попали под санкции США. Эти суда перевозили 2 млн баррелей нефти. После запрета на вход в порты танкеры вынужденно встали на якорь вблизи портов провинции Шаньдун.

Bloomberg уточняет, что речь идет о танкерах Olia, Mermar и Huihai Pacific — они включены в новый санкционный список американского Минюста, опубликованный на прошлой неделе. Все они загрузили нефть сорта ВСТО в порту Козьмино в этом году. Группа портов Шаньдун решила запретить танкерам вход в порты, хотя официального решения от властей Китая по этому поводу не было.

Санкции США также затронули компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и 183 судна, участвующих в экспорте российской нефти. Эти меры направлены на сокращение доходов, которые Россия использует для финансирования войны в Украине.

Как это повлияет на стоимость нефти?

Решение шаньдунских портов может иметь серьезные последствия для всего мирового нефтяного рынка. Под санкции попали танкеры, которые в прошлом году доставляли около 900 тыс. баррелей нефти в сутки в Китай, отмечает Bloomberg.

Сокращение доступного флота приведет к росту фрахтовых ставок, а китайские независимые переработчики, скорее всего, снизят объемы переработки. Все это приведет к тому, что РФ не сможет поставлять нефть в Китай на российских танкерах и будет вынуждена поставлять ее по трубопроводам или при помощи теневого флота.

Индия, второй крупнейший покупатель российской нефти, сталкивается с аналогичными трудностями. На российскую нефть сорта Urals пришлось 36% индийского импорта нефти в прошлом году. Теперь и Китай, и Индия вынуждены искать альтернативных поставщиков в странах Ближнего Востока, Африки и Америки.

Этот сдвиг уже привел к росту цен на ближневосточные и африканские сорта нефти. Аналитики прогнозируют усиление конкуренции за сорта нефти, такие как Oman и Murban. В то же время Россия, возможно, будет вынуждена снизить цену своей нефти ниже $60 за баррель, чтобы сохранить доступ к западным страховщикам и танкерам.