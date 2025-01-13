После ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара его младший брат Мухаммед стал новым главой движения в Газе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, 50-летний Мухаммед Синвар получил прозвище «Тень» за свою склонность работать втайне. Аналогичной скрытностью отличался и его старший брат, убитый израильскими военными в октябре прошлого года.

По данным WSJ, сейчас Мухаммед занимается восстановлением структуры ХАМАС и стал новым лидером подразделения ХАМАС в Газе, несмотря на решение политбюро в Дохе. После убийства старшего Синвара оно предложило наладить коллективное управление, чтобы не давать Израилю очередную цель для убийства.

Официального заявления от ХАМАС о том, что подразделение движения в Газе возглавил младший брат Синвара, не было.

Мухаммед был близок к своему старшему брату Яхье, а также к бывшему лидеру военного крыла ХАМАС Мохаммеду Дейфу, убитому в июле 2024 года. В отличие от Яхьи, который провел более 20 лет в израильской тюрьме, Мухаммед избежал длительного заключения. Израильские спецслужбы про него фактически ничего не знают, отмечает WSJ.

Израиль утверждает, что Мухаммед Синвар стоит за похищением солдата Гилада Шалита в 2006 году. Это похищение привело к обмену пленными, в результате которого Яхья Синвар был освобожден. Впрочем, каких-либо подтверждений этой информации со стороны ХАМАС или официальных израильских властей не было.

После гибели Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и его заместителя Мухаммед Синвар стал одним из ключевых командиров ХАМАС в Газе. Вместе с ним на руководящих позициях находится военный лидер северной части сектора, Изз ад-Дин Хаддад.

Ранее израильская армия официально заявила об убийстве Яхьи Синвара 16 октября, назвав его ответственным за нападение 7 октября. В июле Израиль заявил об убийстве Мохаммеда Дейфа. ХАМАС пока не подтвердил его гибель.