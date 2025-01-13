Италия и Иран заключили сделку, в результате которой Рим решил «‎простить»‎ Ирану нелегальные закупки дронов в США. Об этом пишет Financial Times (FT).

На прошлой неделе Италия решила освободить иранского инженера, разыскиваемого США за якобы незаконные экспортные операции с дронами. Как уточняет газета, итальянцы пошли на этот шаг после того, как Тегеран освободил итальянскую журналистку Чечилию Сала.

Иранец, которого освободила Италия, — Мохаммед Абедини. США считают, что он и связанная с ним компания, базирующаяся в Швейцарии, поставляли системы навигации для иранских военных дронов. Тегеран использовал эти беспилотники при нападении на американскую военную базу в Иордании, в результате которого погибли трое американских военных и 40 получили ранения, отмечает Минюст США.

Бизнесмен был арестован в миланском аэропорту Мальпенса в декабре и заключен под стражу в ожидании экстрадиционных процедур.

Министр юстиции Италии Карло Нордио подал петицию в Апелляционный суд Милана с требованием «аннулировать арест» Абедини, ссылаясь на технические тонкости в экстрадиционной договоренности между США и Италией.

Согласно итальянскому законодательству, суд обязан соблюдать решение Нордио, сообщил FT представитель министерства.

Пресс-секретарь иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что Абедини — который через своего итальянского адвоката всегда отрицал свою вину — «был освобожден и возвращается домой». Государственные СМИ Ирана сообщили, что он уже прибыл в Тегеран.

Багаи выразил благодарность «всем сторонам, участвовавшим в усилиях по освобождению Абедини», добавив, что иранский МИД приложит все усилия для защиты прав иранских граждан за границей.

Решение Рима освободить иранского инженера последовало за визитом премьер-министра Джорджии Мелони в Мар-а-Лаго для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. FT пишет, что Трамп не был против выдачи Абедини Ирану в обмен на журналистку. Хотя Рим и Тегеран публично отрицают какую-либо связь между судьбами Сала и Абедини.