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РФ заявила об атаке на «Турецкий поток»
Россия обвинила Украину в беспилотной атаке на компрессорную и газоизмерительную станции в Краснодарском крае
РФ заявила об атаке на «Турецкий поток»
Фото: Reuters / Others
13 января 2025 г.

В Минобороны РФ заявили, что в понедельник были сбиты девять украинских дронов, атаковавших компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае, вблизи деревни Гай-Кодзор.

Несмотря на попытку атаки, объект продолжил работать в штатном режиме, отметили в ведомстве.

«Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — заявили в Минобороны, добавив, что никто не пострадал.

Украинские власти пока не комментировали эти сообщения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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