В Минобороны РФ заявили, что в понедельник были сбиты девять украинских дронов, атаковавших компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае, вблизи деревни Гай-Кодзор.

Несмотря на попытку атаки, объект продолжил работать в штатном режиме, отметили в ведомстве.

«Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — заявили в Минобороны, добавив, что никто не пострадал.

Украинские власти пока не комментировали эти сообщения.