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Турция и Сирия задержали опасного террориста
В ходе совместной операции с сирийскими властями задержан организатор теракта 2013 года в Рейханлы, унесшего десятки жизней
Турция и Сирия задержали опасного террориста
Фото: TRT Haber / Others
13 января 2025 г.

В ходе совместной операции с сирийскими властями был задержан один из организаторов теракта 2013 года в городе Рейханлы — Мухаммед Диб Коралы. В результате того нападения погибли 53 человека.

Кроме того, турецкие силы безопасности нейтрализовали шестерых боевиков PKK/YPG на севере Ирака и Сирии. Об этом в понедельник сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Три террориста были ликвидированы в зоне операции «Коготь-Замок» на севере Ирака, запущенной в 2022 году для уничтожения укрытий PKK в регионах Метина, Зап и Авашин-Башян. Еще трое террористов были нейтрализованы в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.

Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Турции продолжат принимать «необходимые меры для уничтожения террористических угроз в зародыше».

Турция с 2016 года провела несколько крупных операций в Сирии, включая «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», чтобы предотвратить создание террористического коридора и обеспечить возвращение местных жителей.

PKK, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, уже 40 лет ведет кампанию против Турции, что привело к гибели более 40 тыс. человек. YPG — сирийское ответвление PKK — стремится использовать нестабильность после падения режима Асада для укрепления своих позиций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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