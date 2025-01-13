Израильским солдатам грозят аресты за рубежом

Израильских солдат начали разыскивать за военные преступления в Газе. В январе бывший офицер армии Израиля был вынужден бежать из Бразилии — прокуратура страны обвинила солдата в военных преступлениях в Газе. Аналогичные иски разбирают суды Чили, Шри-Ланки, Таиланда и других стран. Означает ли это, что израильским военным больше нельзя путешествовать — разбирался TRT на русском.