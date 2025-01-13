В понедельник Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщили источники, знакомые с переговорами. Переговоры в Дохе провели представители израильских спецслужб, премьер-министр Катара и будущий спецпосланник США при администрации Трампа Стив Уиткофф.

Согласно источникам Reuters, проект соглашения стал результатом недавнего «прорыва» в переговорах. Израильская делегация уже представила документ своим лидерам, а палестинские представители назвали прогресс «многообещающим». Однако ключевые разногласия остаются: ХАМАС требует полного вывода израильских войск из Газы, тогда как Израиль настаивает на разоружении группировки.

Дедлайном для достижения соглашения считается инаугурация Дональда Трампа 20 января. Трамп ранее заявил, что в случае неосвобождения заложников «последствия будут серьезными». Уходящий президент Джо Байден также активно продвигает соглашение, настаивая на немедленном прекращении огня и увеличении гуманитарной помощи.

Между тем, боевые действия в Газе продолжаются: в понедельник израильские авиаудары привели к гибели по меньшей мере 21 человека, включая семьи, укрывавшиеся в школе в Газе. С начала военной кампании Израиля в октябре 2023 года погибло более 46 тыс. человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.